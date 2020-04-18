長榮大學國際珍古德根與芽生態教育中心啟用，今天同步也發表「藝塑．藝塑根與芽成果發表會」。（長榮大學提供／曹婷婷台南傳真）

長榮大學今天舉辦「國際珍古德根與芽生態教育中心啟用」。（長榮大學提供／曹婷婷台南傳真）

世界地球日50周年，長榮大學今天舉辦「國際珍古德根與芽生態教育中心啟用」，生態教育中心由長榮大學與珍古德協會共同創立，2018年開工、2020年領照，室內空間近90坪，採用輕鋼架及土包袋綠牆組建，減碳、降溫、通風對流且友善生態環境，後續將持續申請環保署環境教育設施場所認證，作為推廣根與芽行動環境教育，期許成為亞太根與芽青年培力基地，為環境永續的教學與實踐而努力。

長榮大學邀請教職員師生及大武崙居民，一同走讀認識大潭與生態中心，並有美濃農村藝術家講座，自然素材手作DIY等活動。啟用儀式由董事長楊四海、創辦人黃仁村、校長李泳龍及珍古德協會執行長郭雪貞共同種下希望樹苗，代表長榮大學推動環境教育如同樹苗成長茁壯，實踐珍古德博士精神。

李泳龍表示，2014年答應珍古德博士要蓋一座生態教育中心，當時單純認為，博士的理念若要在長榮大學落實需要一個場域的信念，興建過程雖遇到很多難題，幸而有很多人努力與奉獻，一一克服，「一棟建築物不一定要美輪美奐，而是充滿生命力，生態教育中心很通風，不需要開冷氣，陽光充足，可以曬到太陽，還有自己種的香草茶提升免疫力，是一棟健康有機的建築物。」

郭雪貞致詞時轉達珍古德博士心情「沒想到只因為跟李校長講幾句話，就誕生生態教育中心 ，再講幾句話，就誕生一堆學生，且是來自世界各地根與芽的學生。」期待再過十年，他們就會把在長榮大學的種子帶到世界各地，而且這裡還會不斷生根發芽，會有更多種子繼續發芽。

李泳龍強調，長榮大學持續進步，今年申請入學第二階段甄試共有2487個學生報名，競爭1047個名額，報名人數比往年增加近300位，在全國招生市場少了5000人嚴峻考驗下，長榮大學逆勢上揚，感謝全體教職員工努力。

環境教育國際實驗學院署理院長洪慶宜表示，環境教育學院以「全面行動」為主題，代表生態教育中心以行動實踐珍古德精神進入新的階段。在3、4月期間，生態中心共辦理校園環境藝術實作課程、環保地景藝術創作、根與芽社團、社區淨走、環境導覽等多樣化系列活動，讓更多人能夠從行動中愛護地球，關切環境議題。

今天同步也發表「藝塑．藝塑根與芽成果發表會」，邀請美濃在地藝術家羅元鴻解說環保地景藝術創作，結合「永續地景與協力營造實作」課程，以鋼筋作為主結構，運用回收舊衣、塑膠袋、輪胎、保特瓶及鋁罐裝飾，打造高3公尺、直徑3.5公尺地景藝術，國際生並融合自己國家特有編織法，極富異國文化特色。過程中，校園師生及社區民眾共同學習地景美感、環保思維、藝術關懷等環境教育目標。

(中時 )