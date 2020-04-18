34歲的王樂妍前年與交往5年的導演男友張訓瑋分手，感情空窗1年多，她透露兩人退回朋友關係，偶爾會訊息聯絡關心彼此，至於未來是否可能復合？王樂妍認為「我不是那種分手後會復合的，現在比較期待新戀情，會一直向前看」。身邊不乏追求者的她，坦言前陣子約會對象原有發展可能，相處後認為不適合，目前維持單身狀態，她笑喊「從去年到今年的願望都是找結婚對象，順其自然啦，說不定會閃婚」。

王樂妍透露，挑另一半會看感覺，兩人聊不聊得來最重要，此外也會觀察價值觀、人品等，「一個人的善良是否發自內心，從很多小細節可以看得出來」，雖桃花運旺，但王樂妍若認為無法展可能，也會直接表明當朋友「我不會跟人家曖昧，不合的話直接說，界線畫清楚」。

王樂妍在《女力》中飾演時尚雜誌總編，私下對美感頗有研究。（盧禕祺攝）

王樂妍在《女力報到－愛神出任務》劇中網路帳號遭盜用、被拿去非法賣口罩，戲外她找一同演出《女力》的師妹王上菲向設計師Ben Kao學做粉紅口罩套防疫，搭上近期粉紅口罩熱潮，她特地挑了數個不同圖案的口罩套送給劇組好友陳謙文、楊晴、雅筑、羅平、梁瀚名，王上菲則送給梁舒涵、李宣榕、游小白，也將準備50個口罩套送給公益團體。

在劇中王樂妍飾演時尚雜誌總編，本身就愛美感小物，為讓自己完全沈浸時尚感，她表示開拍以來每一集「身上的飾品從沒重複過」，自己私藏耳環、項鍊等首飾上達百件，王上菲透露戲內她個性節儉、常到王樂妍家蹭飯，戲外師姐同樣大方送他一堆飾品、化妝品，王上菲笑說「原本從沒有耳環，到現在累積三大盒，幾乎80%都是她送我的」，王樂妍笑說「我只差沒把我自己送給她」。

王樂妍帶師妹王上菲（左）一起做口罩套防疫。（盧禕祺攝）

王樂妍去年花1200萬買了人生第一間房，除了練出看房好眼光，也推薦好友來買，她笑說有個朋友本來沒打算置產，她只花10分鐘就讓他立刻買，兩人瞬間變鄰居，王樂妍說「我沒有說服他，是給他正確價值觀」，自誇是「被演藝圈耽誤的top sales」，更笑說前天也帶其他朋友看房「我的鄰居我挑選」。

(中時 )