加拿大一間安養機構的看護疑似害怕感染新冠肺炎居然集體落跑，放任無人照護的年長者在機構內，短短幾週已有31人不幸過世，其中5人已確診死於新冠肺炎。

加拿大一間安養機構看護居然集體落跑害死院內長者，家屬哀戚獻花。（圖／Montreal Gazette）

加拿大的新冠肺炎疫情已經奪走超過1250條人命，長照機構的死亡病例占全國總數的一半。沒想到在蒙特婁近郊多瓦爾市（Dorval）的赫朗安老院（Residence Herron），居然發生看護集體逃跑，留下長者在機構內等死的情況！

根據加拿大的《Global News》報導，機構內大多數的員工疑似擔心疫情的關係紛紛落跑，只剩下2名護理師照顧院內130名長者，衛生當局獲報後前往這處安養院協助，發現這些年長者出現脫水的情況，有些甚至多日無人協助餵食奄奄一息，另外有些長者身上則是沾滿排泄物，甚至有跌下床，還有2人氣絕多日。

加拿大一間安養機構看護居然集體落跑害死院內長者。（圖／Global News）

前往支援的護理師穆爾（Loredana Mule）接受加拿大廣播公司（CanadianBroadcasting Co.）訪問時情緒激動表示，「我躲進自己車裡哭了20分鐘，這段經歷讓我非常挫折。這實在太不人道了」！穆爾表示自己和另外2名護理師一起工作，努力餵食大約60名長者，而31名死者當中，至少有5人死於新冠肺炎，法醫仍在檢驗其他人死因。

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(中時電子報)