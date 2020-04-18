中華航空改名案近日引起社會議論，華航最大股東、由交通部掌控的中華航空事業發展基金會，昨邀集華航、民用航空局等單位討論改名可行性，華航指出改名涉及29國航權異動，短期做法建議先增加台灣元素提高識別度，中長期作法則研擬改名。

交通部表示，華航更名評估涉及29國航權異動、營運航線飛越許可與機場時間帶，且須向國際組織IATA、ICAO報備，其中IATA的北亞辦事處設於北京、ICAO秘書長則為中國籍，現實條件對台灣不利。

在客貨運業務影響，兩岸航線占營收24％至25％，歐洲航線恐須繞道避開中國或親中領空。若要更名及標示，中華航空評估CIS整體設計作業1至3年，包含企業商標、飛機塗裝（88架飛機）、網路、資訊系統等整體企業識別，完成須5至10年，若單純更改簡易飛機塗裝部分，考慮噴漆、停機等（正常營運情形下，疫情期間另計），時間須26至30個月，若大幅更改機身塗裝須46至80個月。

據悉，華航傾向以彩繪機增加台灣識別，並以新機為優先。

交通部證實，華航改名涉及多項因素，短期更名不易，先採以飛機塗裝增加台灣意象與國際識別，另請華航將改名列為中長期評估。

(中時 )