劉耀宗背後支持妻子曾淑懿從政。（摘自臉書／王志偉花蓮傳真）

「疼惜曾淑懿，懇請鄉親，不要分票，投給１號劉耀宗」，前壽豐鄉長曾淑懿被控違反選罷法被判有罪，她辭職力爭清白。鄉長出缺補選曾推夫婿劉耀宗對上資深議員徐雪玉，今舉行投開票，由「代妻出征」的劉耀宗以4154當選鄉長，徐雪玉獲3569票，投票率五成一。

公務員退休的劉耀宗雖為「政治素人」，但在妻子曾淑懿力挺下，延續家族政治實力，「我一定可以馬上接續鄉政建設與服務，感謝鄉民的支持！」

第18屆壽豐鄉長缺額補選，由劉耀宗、徐雪玉兩人對壘。劉耀宗過去並無參選經驗，不久前才退下27年的公務員生涯，過去在背後默默支持妻子曾淑懿從政。曾淑懿擔任多屆農會總幹事、首次當選鄉長卻被控違反選罷法，依法須停職，曾主動辭職，劉耀宗因此「代妻出征」。

徐雪玉基層實力紮實，擔任過3屆鄉代與4屆議員，也曾擔任副議長。選前多位議會同仁相繼表達力挺，在議會以好人緣著稱。

其實徐雪玉已經備戰多時，評估下屆將出馬角逐鄉長選舉，這次提前上陣，一般認為兩方陣營實力五五波，選舉過程堪稱平和，只有到投票日前幾天，才因地方重大養殖事業進駐擦出短暫火花。

開票結果，劉耀宗4148票、號徐雪玉3569票，選舉人為15224人，投票率51.38 ％。

(中時 )