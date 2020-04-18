中央流行疫情指揮中心今(18)公布國內新增3例(案396、397、398）新冠肺炎境外移入病例，，3人在敦睦艦隊實習，住同寢室，2月21日起登艦實習。資深媒體人李正皓點出3個時間點，海軍可以避免防疫大破口，但卻都不作為，讓人超級氣！

敦睦艦隊在3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後在公海航行近30天，4月15日返台從軍港下船。

李正皓在臉書表示，海軍有3個時間點可以避免今天的防疫大破口。時間點1︰4月初，案394在船上出現症狀時，可以立即在艦上就地隔離。因為案394所在的磐石艦是2015年才交艦服役，具有現代化整補軍艦，艦上設診療室、手術室、3間病房、牙科室與負壓隔離病房。這時不用負壓隔離病房，什麼時候用？

時間點2︰4月9日該艦隊停靠左營軍港時，若稍有防疫敏感度，就應該立刻請求疾管署協助，派遣專業防疫醫師上船檢疫。

時間點3︰4月15日岸邊6天隔離期滿，放艦上官兵回社區前，也可通報疾管署針對有症狀者進行採檢，而不是將3艘艦上的700多名官兵就地解散放回社區。

李正皓不滿說，更扯的是，當日海軍參謀長敖以智立法院備詢時竟然公開表示：返台檢疫的海軍敦睦艦隊，目前接受隔離的官兵「健康都沒有狀況」。海軍明明有3個時間點可以避免這次防疫大破口，但海軍卻都不作為，因為海軍的麻木與無能，可能讓過去3個月政府與台灣人民的努力都付諸流水，真的超級氣！

(中時電子報)