和美老人互助會解散，進入清算財產階段，8名律師組成義務律師團站出來。（吳敏菁攝）

和美老人互助會解散，進入清算財產階段，2700多名會員眼見繳納多年「棺材本」落空，奔走追討，已1200多人連署籌組自救會，8名律師也站出來，組成義務律師團，指出互助會與「保險制度」類似，卻未納管，要求完成相關立法，維護社會金融秩序。

彰化縣有13個老人互助會，彰化市、和美鎮都在無預警情況下說倒就倒，掀開「戶助會」潘朵拉盒子，這種沒有立法保障的互助會的雪崩潮，牽動成千上萬家庭，引爆影響還在發酵中。

縣府也出面站在受害成員這一邊，日前陪80歲老先生到法院按鈴控告和美老人互助會，繼彰化市互助會成員籌組自救會，和美鎮也展連署。

議員賴清美表示，和美老人互助戶無預警「清算」平白損失積攢多年積蓄和會員權益，這麼多人都繳2、30萬元，一下子都飛，不是個案、是社會問題，不該以當功德金來了，還得從制度面來檢討，為何收取的款項沒有健全的管理和監督機制。

這次站出來律師王志平、許錫津、陳盈壽、陳銘傑、黃逸仁、楊宇倢、潘仲文、簡敬軒等，指出保險法對於經營「保險業務」有明確資格限制，「老人互助會」依照入會規範所繳納之互助金，與保險制度十分類似，卻沒有完善管理制度，立法部門難辭立法怠惰之咎。

並指出，過去發生「老人互助會」倒閉，檢方多認為涉及保險法，非保險業經營保險業務頻予起訴，到院方審理多認為不構成前開犯罪條件，司法實務歧見也造成「老人互助會」無法可管的亂象，再不正視這個問題，這麼多人蒙受損失難道是「活該」，還要造成多少人受苦，公平正義又何在？

(中時 )