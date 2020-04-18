嘉義縣民雄鄉三興村的鳳梨農王世仁說，今年鳳梨品質較往年好，甜度可高達18度。（張毓翎攝）

嘉義縣民雄鄉沿著大學路一段到嘉106鄉道，不僅鄰近國立中正大學校區，還有2間知名觀光工廠，因此，許多自產自銷的鳳梨農會到沿路擺攤，受疫情影響，外出旅遊或採買的人減少，使今年的買氣薄弱，有攤商希望續辦「民雄鳳梨文化節」，推展在地當令水果；民雄鄉農會表示，已擬好相關計畫，打算今年重新辦理，但考量疫情，尚未確定是否取消或延期。

「民雄鳳梨文化節」是由一群中正大學學生在2001年自行發起，協助農民推展鳳梨產業文化，活動包括削鳳梨秀、鳳梨仙子選拔及鳳梨試吃會等，新奇有趣的內容，成功打響「民雄鳳梨」名號；鳳梨農王世仁說，鳳梨文化節當時為地方帶來極大貢獻，對農友而言，更是一個展銷平台，之後不曉得什麼原因，活動就此銷聲匿跡，覺得很可惜。

王世仁說，今年鳳梨品質較往年好，甜度可高達18度，但碰上疫情，外銷訂單大減，多少衝擊國內價格，再加上現在景氣差，民眾盡量減少金錢支出，有些過路客只看價格購買，像他堅持品質、每天現採現賣的農友就比較吃虧，另油價雖下跌，但運費卻上漲，每箱鳳梨若賣450元得增加100至190元運費，運費成本高，使宅配市場無法成長。

王世仁指出，當他強調「自家鳳梨最好吃」，沒有人會信，但他們願意走下車，到現場試吃的話，就能了解其中滋味，希望「民雄鳳梨文化節」能重現江湖，讓當地農民多一個推廣的機會。

農會表示，最後一屆「民雄鳳梨文化節」是在2011年，今年擔心鳳梨銷售情況變差，規畫在中正大學附近重新舉辦，但計畫送到嘉義縣政府及農糧署後，至今沒有下文。縣府農業處表示，目前規畫在消費地舉辦相關推廣活動，是否要在產地舉辦，會視疫情等因素討論。

(中時 )