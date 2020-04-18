印尼衛生部18日宣布，印尼新增325例新冠肺炎病例，另再多15名患者不治，累計確診個案增至6248宗，死亡535宗，是東南亞最多確診個案的國家。在新冠病毒疫情肆虐下，印尼政府宣布將實施更嚴格的社交疏離規定。

菲律賓則通報新增209宗確診，10名患者不治，累計確診6087宗，397人死亡。泰國新增33宗確診，累計確診2733宗，47人死亡。

據新加坡聯合早報網18日報導，在新冠病毒疫情肆虐下，印尼將對爪哇主島和西蘇門答臘島上的數百萬人實施更加嚴格的社交疏離規定。印尼衛生部長普蘭多表示，目前已經向中爪哇省的直葛和西蘇門答臘省發出了類似的命令。

普蘭多說，這些地區的冠病傳播率顯著增加了，而印尼將在西爪哇的五個地區實施大規模社會限制措施，這些地區總共可容納近900萬人。

另外，據《雅加達郵報》報導，印尼數以百萬計勞工則計劃打破社交疏離規定，於4月30日在全國舉行集會，抗議對勞動力市場規定的全面改革。

(中時 )