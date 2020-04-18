嘉義市109學年度國小及幼兒園新生登記作業17、18日辦理，市府表示，公幼及非營利幼兒園共有964名登記，國小有2200餘名登記，約有近200名新生尚未登記，提醒家長近日可攜帶戶口名簿等資料到學區內學校辦理。

市長黃敏惠表示，嘉義市為持續提升公共化教保服務供應量，未來將持續朝增設公立幼兒園方向辦理，110學年度至113學年度規畫於民族國小、育人國小、世賢國小、興安國小等校附設幼兒園增設班級，包括大中小班及幼幼班，以期提供家長普及、平價及優質的教保服務，讓年輕父母能放心生，安心養。

市府表示，公幼及非營利幼兒園有726名一般生、238名優先入園生，共964名完成登記，若有登記人數超過招收名額，將於4月23日起至5月3日，由各園辦理公開抽籤。

市府表示，今年戶政資料適齡的國小一年級新生有2400多人，這兩天完成登記的新生人數為2253人，約占9成以上，港坪、文雅、興嘉國小及嘉大附小是新生入學總量管制學校，將於4月22日公告一年級新生錄取排序名單，並協助未錄取學生轉介到其他遴近學區學校就讀。

(中時 )