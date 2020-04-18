「環境永續」是全球刻不容緩的課題！東海大學藝術中心推出「生態．綠能．永續」親生命環境智造展。策展人、創藝暨藝術學院院長林文海表示，展覽展現東海大學各院系所對環境議題的研究能量，透過不同角度思考呈現自然環境、人居空間與生命多樣性的問題。

「生態、綠能、永續」親生命環境智造展在東海大學藝術中心展至5月14日止。東大校長王茂駿表示，展出主軸環繞在永續環境，透過展示提升社會對於生態、綠能、永續、親生命環境的認知，帶來更多面向的思考，激發更多對環境良善的研究與創造。

展出中有與東大息息相關的「東大溪」及「東海湖」主題，《東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫》是台中市政府水利局和東大合作，透過工程技術，解決上游汙水處理問題；工學院院長張嘉修的《AI 翻轉東海湖--智慧養殖、生態環境教育與環保永續 》，則是規劃東海湖生態永續的綠環境。

此外，還有建築系老師邱國維的「PROJECT MOSES」、建築系老師邱浩修「顯--微建築 Biophilia Micro architecture 」、美術系老師林文海的「大潭藻礁不要說再見！」、生科系老師趙偉廷「火星表面之生態建構與實景」、景觀系老師鄒君瑋提出《種子計畫》及國際學院學生林政燁的《測地線圓頂結構的封閉式生態系：藻類於大氣組成置換 》等多元主題。

(中時 )