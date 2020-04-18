指揮中心今（18日）公布赴帛琉軍艦爆發3起新冠肺炎確診，在經過海上隔離30天後，陸續有士兵出現身體不適。但有被民眾質疑，士兵在船上時就已經有症狀，為何知情不報，根本有隱匿之嫌。今國防部也做出聲明，證實案397身體出現不適，未即時回報及求醫。

國防部指出，今中央流行疫情指揮中心所公布國內新增COVID-19病例，其中2員確診人員，為政戰學院參加海軍敦睦遠航的學生，1員為敦睦支隊艦上士官，目前均已住院接受治療。

國防部也針對外界質疑表示，「有關案396、397兩員，在航程期間即出現疑似症狀，支隊是否有隱匿之情形，說明如下：案396於4月13日因頭痛求醫診療，經醫官量測體溫為36.6度，遂依頭痛症狀給予藥物治療；另案397自述有身體不適，惟該員並未回報及求醫。」

國防部強調，本次海軍進行任務，無論事前整備、航行全程及任務完竣返國歸建，所有防疫工作之教育、宣導、整備、執行，均遵守指揮中心建議指引，嚴謹履行各項防疫作為。如全艦同仁每日例行體溫量測兩次、密閉空間配戴口罩、艙間每日兩次定時消毒及換氣、配置負壓隔離病房、分批用餐等等。

另外，在帛琉參訪期間，也嚴採「團體、分批、分地」，以落實防疫自主健康管理工作。

國防部表示，目前同艦官兵、學生均依照中央流行疫情指揮中心的指引，700多人皆入住檢疫所，進行隔離採檢；其餘接觸者，則要求自主健康管理，並採取營區隔離。指揮中心指出，採驗結果最快明天就會公布。

(中時電子報)