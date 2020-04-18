公所推出吸睛廣告後，果真強化民眾戴口罩逛市場認知，民眾幾乎全都戴上口罩。（戴上容攝）

新冠肺炎疫情延燒，縣市首長無不接受防疫工作挑戰，其中新北市長侯友宜近日被評比為六都中「防疫第一名」，新北各區公所在臉書都分享喜訊，其中三重區公所，更突發奇想將「侯友宜」臉部造型戴在臉上，到各場所強化防疫工作，成功吸引民眾目光。

三重區傳統市場近日可見「侯友宜」、「指揮中心指揮官陳時中」來回穿梭在各攤位間，並大聲疾呼，「請逛市場的民眾戴口罩、保持社交距離」，民眾都紛紛停下腳步注視，這才發現原來是三重區公所自製兩位知名政治人物的面具作為分身，以強化民眾防疫作為。

三重區公所表示，繼上次推出米老鼠人偶進行防疫宣導後，仍有4％民眾未能配合，因為上次的米老鼠模樣被某些民眾嫌「有些可怕」，因此想到近來「最不可怕」的政治明星，莫過於臉圓圓的「侯友宜」市長，公所推出吸睛廣告後，果真強化民眾戴口罩逛市場認知，民眾幾乎全都戴上口罩。

此外，也有民眾眼尖發現，面具眼睛部位並未挖孔，好奇詢問如何看路行走，原來三重區公所為了保持面具的完整性，所以在眼睛部位，並未挖洞，而是以細針孔代替，民眾知道後都對三重區公所的用心更加佩服及認同。

(中時 )