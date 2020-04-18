中央流行疫情指揮中心今（18）日，公布國內新增3例新冠肺炎境外移入病例，分別為案396、397、398，為參加海軍敦睦遠航訓練支隊的軍校生，該艦於3月12日至15日停靠帛琉，而稍早在記者會上，海軍副司令梅家樹表示官兵在帛琉期間都全程配戴口罩。

不過根據我國駐帛琉大使館的臉書貼文的照片來看，跟梅家樹所講的有很大一段差距，照片上可以明顯看到，海軍官兵所拍的照片都完全沒有配戴口罩，可以說是暴露在危險之中。

（圖／翻攝自中華民國駐帛琉大使館臉書）

國防部軍政副部長張哲平出席中央流行疫情指揮中心記者會時提到，因為新冠肺炎疫情關係，本次出航行程有所調整，3月15日時從帛琉離開，依照指揮中心提醒，在海上多停留了6天，待到規定的30天時才靠港下船。

（圖／翻攝自中華民國駐帛琉大使館臉書）

為了因應疫情，軍艦出發時都有隨艦胸腔內科醫官，並要求回報船上官兵的健康狀況，無奈報告中都顯示正常，才會在今天出現3名確診案例。而梅家樹聽到在帛琉時沒有官兵戴口罩一事則回應，將會內部檢討沒有落實配戴口罩的相關原因。

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(中時電子報)