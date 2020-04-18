真的是禽獸不如！一名男子與離婚並育有2名子女的女子同居，沒想到這名男子居然色慾薰心，利用載同居女友的11歲女兒和5歲兒子外出吃晚餐機會，在路邊強行性侵少女。

判決書指出，被告與11歲少女的母親為男女朋友關係，少女和弟弟並未和母親以及被告同住。2017年7月間的晚間，被告假藉拿晚餐錢給少女，前往少女同住的阿姨住處，並開車搭載少女和她的弟弟外出，於返家途中，將車輛停放在路邊。被害少女察覺有異，從車輛後座藉機逃跑，仍遭被告強行拉回車內的副駕駛座，被告不顧少女反抗，強行壓制被害人並性侵少女得逞。

2017年8月7日，被告故技重施，載少女和她的弟弟外出，再次犯行，少女的弟弟事後向阿姨表示，被告脫去姊姊的衣物還壓著姊姊，阿姨察覺有異而報警處理。

阿姨帶著少女到醫院驗傷，發現她的處女膜2、3、5、8、10、11點鐘方向有多處撕裂傷等情，而被告承認有入珠12顆，經法官囑託法務部矯正署台中監獄附設培德醫院泌尿外科醫師，今年1月16日就被告性器官入珠情形勘驗結果，確在陰莖入珠12顆。被告對女童性侵時，致被害人處女膜造成2、3、5、8、10、11點鐘方向的多處裂傷吻合。

審理時少女表示，被告以下體侵犯她的私密處，雖然她一直哭喊「不要」、「救命」，甚至覺得不舒服。當時她的弟弟也在車上，看到姐姐哭了也跟著一起哭。被告事後還威脅少女，若敢跟阿姨告狀就會勒死她和弟弟。後來少女回到家中如廁時，發現私密處附近有「像米漿的液體」。

不過被告矢口否認性侵，但是法官就被告性器官勘驗結果，確在陰莖入珠12顆，與被害人私密處的多處撕裂傷吻合，加上少女的弟弟證詞，當時在車上看到被告趴在姐姐身上，且事後還掐著他和姐姐的脖子恐嚇，合議庭認定阿耀狡辯且犯行惡劣重大，判重刑。

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(中時電子報)