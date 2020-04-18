美國加州州長紐森日前表示，州政府已與大陸電動車龍頭企業比亞迪簽署合約，花10億美元購買口罩。這項決定引發各界質疑，州議會的預算委員16日舉行聽證會，要求州政府公開交易詳情，惟遭到官員拒絕。

紐森表示，已與比亞迪簽署協議，對方每月向加州供應2億個口罩，其中大部分是N95口罩，預料可滿足加州甚至是其他州的醫療需求。據悉，州財政部上周已批准4.95億美元支付給比亞迪一間美國子公司。今年一月，比亞迪宣布，開始在中國部分主要工廠生產口罩。這些口罩的規格是KN95，相當於美國的N95。

民主黨籍州女參議員米契爾（Holly Mitchell）要求披露合約的全部細節，有議員則好奇政府有否進行口罩招標、審查潛在承包商、交付時間表及口罩質量標準等，直指對口罩交付欠缺信心。與會的州緊急服務主管庫里（Christina Curry）拒絕公開詳情，聲稱透露太多會影響口罩交運，惟她沒有解釋兩者關係。米契爾會後表示，紐森的做法不理想，但她亦支持政府採購口罩。

(中時 )