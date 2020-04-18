苗栗縣火炎山17日發生新北警員不幸墜落身亡事故，18日一早新竹林區管理處派員到登山口進行安全宣導工作，並接獲許多登山民眾身體不適救護案件，幸與三義消防分隊立即組隊上山，完成救援。

新竹林區管理處表示，18日上午共3起救護案件，60歲男子在攀爬途中因狀況不佳，無法前進，由救難人員以擔架運送下山轉送醫院，另外有2位年輕女性在途中評估身體不適合繼續前進，1人自行步行下山，另1人則由友人攙扶下山前往，下午又有1名61歲女性登山客在下山途中扭傷腳，三義消防隊員再度出動救援。

新竹林管處指出，火炎山美景多，地形凶險，地質與礫石的環境，隨時可能發生崩塌，除已在山徑危險處設立警示牌，也將持續加強宣導教育，加上登山路徑多為陡峭山徑，路基幾乎為石礫地，對於不常登山的人易發生身體不適狀況，提醒民眾，登山前除評估自身狀況，做好事前登山準備，攀登時也要注意周遭環境狀況。三義消防分隊也表示，近期攀爬火炎山山徑而求援的案件不少，呼籲山友多注意自身安全，以免發生危難。

(中時 )