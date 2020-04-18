(19:35更新)中職3連勝的樂天桃猿對戰富邦悍將，桃猿派出洋投霸能迎戰悍將新生代土投江國豪，悍將陳品捷敲出首安就是發全壘打，不過隨後桃猿打線發威，靠朱育賢關鍵安打將比數追平成2比2，5局下半桃猿又發動一波攻勢，反以4比2超前。

首局霸能有些不穩，連對王正棠、胡金龍保送，隨後林益全安打攻下首分；4局上半陳品捷敲出本季首安就是發陽春炮，悍將2分領先。

4局下半桃猿打出氣勢，林立、林泓育連續安打追回1分後，三壘有人情況下，近期手感火燙的朱育賢敲出追平安，雙方2比2平手。

5局下半悍將自亂陣腳，桃猿林承飛敲安後，陳晨威短打靠腳程跑出內野安打，成晉短打點出滾地球，江國豪發生傳球失誤，不僅被攻下超前分，成晉也趁機上到三壘，隨後林立高飛犧牲打帶有1分打點，此局桃猿超前成4比2。

6局下半郭嚴文、朱育賢連續敲安攻佔一、三壘，江國豪此時退場由范玉禹接手，不過也沒能壓制暴力猿，林承飛敲安帶1分打點，陳晨威獲保送，滿壘情況下林立敲出清壘的二壘安打，將領先擴大至8比2。

(中時 )