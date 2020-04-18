國中會考將在5月16和17日登場，新冠肺炎防疫期間，北市政府教育局表示，台北考區已超前布署準備，教育局已密集開會研商並訂定工作手冊，但涉及全國試務仍需尊重中央規範，目前已安排5月1日模擬演練及觀摩，要求台北考區各考場超前布署及演練。

今年台北考區計有2萬1726名考生，區分24個試場，一般考場最大為1725人，最少為135人，當天會落實體溫量測，各校配置有溫度感測器及額溫槍，按照報考人數規畫3至5個體溫量測站，報到時間7點至8點30分，共90分鐘，並將區分各國中學生報到時間，以分散人流。

教育局指出，一旦額溫達攝氏37.5度、耳溫達38度，就會安排到備用教室應考；備用教室將優化安排，每間以6至8人做規畫；另監考老師也將穿戴中央配置防護設備。

教育局強調，考生均須配戴口罩應試，每日由學校發放1個，教育局日前已配送至各國中，若忘戴口罩或口罩污損，當日考場也有提供備用口罩服務；另考量天氣炎熱，試場是否能維持開窗或冷氣，教育局將向全國試務會爭取。

今年因不開放家長陪考，將由各國中組成考生服務隊，初步規畫人數將以9年級班級數乘以2再加10人，確保服務隊專區及考生休息區，均能有寬敞通風社交距離，服務隊將協助考生用品保管、便當統一訂購發放等事項，用餐將以當日試場原地用餐，減少移動及發放便當轉換場地不便，並統一以酒精擦拭環境。

教育局表示，每層樓的都備有噴霧酒精、按壓式洗手乳，並要求24個試場提報考區規畫，包含應試區、試務中心等區域，相關措施於4月21日提報中央全國試務會後公告各校，以利隨時因應及準備。

(中時 )