60名滯留阿拉伯台人晚間抵台 一般通道入關回家隔離 19:212020/04/18 中時電子報 中時、 范揚光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 滯留阿拉伯聯合大公國的60餘名國人，晚間7點多搭乘阿聯酋航空返抵桃園機。(范揚光攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 滯留阿拉伯聯合大公國的60餘名國人，晚間7點左右搭乘阿聯酋航空返抵桃園機場。 由於當地並非疫區，60餘名旅客抵台後，不需送檢疫所，而走一般通道入關，由家人接回居家隔離。該架阿聯酋航空飛機也不需拖抵機棚消毒，模式與包機、類包機不同。 (中時電子報) #60 #滯留 #晚間 #抵台 #入關 也許您會感興趣 推薦閱讀 只剩60歲老翁獨活！8旬父母確診身亡 半月後姊姊也感染過世 12:282020/04/14 國際 全國首例 台師大27日起60人以上課程全面遠距教學至期末 11:292020/04/15 生活 國人滯留瓜地馬拉 韓國撤僑專機助返台 13:262020/04/15 政治 Volvo V60獲北美Autotrader網站評為2020最佳內裝設計 12:502020/04/15 生活 MLB》委國球員滯留 球團提供協助 15:442020/04/15 體育 台師大逾60人課程 遠距教學至期末 04:102020/04/16 生活新聞 台美聯合防疫 15萬件防護衣原料抵台 11:352020/04/16 政治 第四批武漢包機回台 460人報名 04:092020/04/17 全球財經 大坑賞螢2梯次各限60人 總量分流還要實名制 15:132020/04/18 生活 隔離檢疫民眾滯留飯店外遭踢爆 衛生局：查無事實 16:462020/04/18 社會 社會熱門新聞 竹科男見絕世美女照動心 約炮「人圖不符」拔腿跑 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 誇張！白裙洋紐IKEA大解放！掀衣開腿「露乳亮鮑」 客人嚇傻 - 社會 疼某大丈夫 幫老婆洗內褲嗅到小王「嘉明味」 - 男女 女大生酒醉喊我要 男子半推半就「嗯」下去了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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