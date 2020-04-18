滯留阿拉伯聯合大公國的60餘名國人，晚間7點左右搭乘阿聯酋航空返抵桃園機場。

由於當地並非疫區，60餘名旅客抵台後，不需送檢疫所，而走一般通道入關，由家人接回居家隔離。該架阿聯酋航空飛機也不需拖抵機棚消毒，模式與包機、類包機不同。

(中時電子報)