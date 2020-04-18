國內新增3例新冠肺炎境外移入病例，為我國海軍敦睦艦隊上的3名實習生。網紅「館長」陳之漢嗆，「我實在不懂3月疫情嚴重，還敦睦啥小...」，因憂心會波及商家，還要政府給個交代。

館長在臉書貼文表示，敦睦艦隊也是境外回來，但是卻沒有檢驗，也沒有隔離，700多人直接放假，直到有確診者再全部召回，這段期間自由活動足跡踏及全台， 請問是在哈囉。再者去敦睦的國家本身醫療本就比較缺乏，什麼時候軍人變成這樣隨便？請政府給個交代，「你知道這樣會毀掉多少商家嗎？」

網友紛紛留言說：「本來想說今天能3天零確診，結果被國防布國軍敦親睦鄰Online破功了。」、「永遠不缺豬隊友。」、「只許國軍敦睦，不許顏家遶境？」、「我最搞不懂的是，飛機來的就採檢，然後居家檢疫，然後搭船來的，卻放回家自由活動，是啥操作？！但你直接放回家是啥小..？」、「海軍司令可以下台了。」、「展現國軍不怕苦不怕難的精神啊！」

不過也有網友認為，「美國死了上萬人，航空母艦有因為這樣就不巡弋嗎？」、「那是例行程序，不能因為疫情就荒廢國軍任務啊！」

(中時電子報)