這次前所未有的經濟大衰退，朱學恆表示，政府紓困就是救命，但現在公務員紓困慢條斯理，民眾都快掛點了。

朱學恒今（18）日在臉書指出，身邊朋友去問銀行有沒有紓困貸款，要嘛說沒有，要嘛又問有沒有不動產，再不然說現在狀況不好還要增加保證人，結果搞了半天XXX比疫情之前還難貸。

朱學恒呼籲，只是看到政策宣傳是沒有用的，要拿到錢，要發下去，貸款要放寬從速。救命就是要大家都減稅、發現金給個人、中小企業貸款加速流程趕快把錢給下去。

(中時電子報)