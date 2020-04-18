全球疫情嚴峻雖衝擊台灣經濟，中央銀行報告指出，紓困振興有助維繫就業市場、支撐經濟成長動能，若能落實紓困及振興措施，即可提振民間消費，舒緩疫情對民間消費的衝擊，對於台灣經濟展望不必悲觀。

中央銀行將於20日由副總裁嚴宗大赴立法院財委會就「新冠肺炎疫情後，對我國國際經貿環境的影響與展望」作專題報告。

中央銀行在報告指出，新冠肺炎疫情蔓延全球，各國為有效控制肺炎疫情發展，相繼實施封閉式管理，在全球大封鎖（Great Lockdown）下，同時影響供給面及需求面全球經濟呈大幅衰退，疫情嚴重衝擊全球製造業及服務業展望，失業人口攀升，台灣為小型開放經濟體，深受國際經貿情勢影響。因此，國際各主要機構大幅下修全球經濟成長率，也下修今年度台灣經濟成長率。

不過各國際機構對台灣經濟成長率預估差異甚大，目前介於-4.0％～1.8％，其中預測最低之極端值即為IMF的-4.0％。中央銀行認為，雖然疫情進入全球大流行，致全球需求緊縮，恐使台灣出口走緩且國內金融市場表現受國際金融市場震盪影響，但IMF下修預測則「過於悲觀」。

央行認為，有三面向將助維持台灣經濟成長動能。一、各項公共及民間投資加速進行。因應台廠多元生產布局，「投資台灣三大方案」可為民間投資成長動能帶來支撐。「投資台灣三大方案」今年以來累計已新增142家企業，投資金額約1,222億元，預計創造10,122個工作機會。此外，5G基礎建設及離岸風電設置等綠能投資陸續進行，加以台積電獲利穩定，續投資半導體先進製程，預期民間投資將可溫和成長。

同時，受惠本年整體公共建設經費（加計前瞻基礎建設計畫等）擴編，且政府將加速推動公共建設與督促執行效率，期使本年公共建設計畫預算達成率達95％以上，預估實質公共投資續擴增。央行在報告中指出，公共支出今年對經濟成長貢獻0.66個百分點，其中投資貢獻0.36個百分點。

央行說，其二：外需雖疲弱，國外淨需求不一定負貢獻。雖然國外需求疲弱，將使輸出成長下滑。惟出口成長趨緩亦會使進口需求下降，且國際原物料價格（如原油）續處低檔，輸入成長將放緩，兩相抵銷後，國外淨需求貢獻不一定為負數。

央行進一步指出，其三：落實紓困及振興措施可提振民間消費。政府在3月推出第一階段紓困方案4,500 億元，4月將原先紓困方案擴大至1兆500億規模（包含追加特別預算擴大至2,100億元，其中新增1,500億元仍待立院通過；移緩濟急及基金擴大至1,400億元，紓困貸款額度擴大至7,000億元）。若能落實前述紓困及振興措施，可望舒緩疫情對民間消費之衝擊。

對於台灣經濟前景，央行非但不悲觀，甚至認為台灣經濟可望出現轉型契機。

央行指出，由於投資對經濟的貢獻具延續性，投資與創新對台灣經濟相當重要，此次疫情亦使網路經濟、電子商務及外送平台更加發達，或可減緩衝擊程度，並可催生不同的產業創新。政府可掌握此次疫情之契機，加速推動吸引台商回流及外資來台投資之方案，並積極推動產業升級及自動化生產，除可提振整體投資動能，亦可降低人口老化對經濟之衝擊，有助提升勞動生產力及總要素生產力，將挹注中長期經濟成長動能。

(工商 )