台南市玉井區玉田里長郭茂林今年2月3日病逝，今（18日）辦理補選，有楊秀慧、王清政、吳建勳3人登記參選，結果由郭茂林遺孀楊秀慧以823 票勝出；王清政獲617票，吳建勳為90票，王與吳都曾競選過玉田里長，此次再度鎩羽。傍晚投票結果出爐後，玉井區長陳新澈也到楊秀慧家中祝賀她當選。

由於適逢新冠肺炎疫情蔓延，今日投票都依照台南市選舉委員會指示，選舉人進入投票所前要噴酒精、量體溫、戴口罩，投票所外排隊保持1公尺以上距離。

可能因疫情關係，投票人數明顯減少，選舉人數3513人，投票數1537人，投票率43％；2018年里長選舉時，玉田里投票率有67.06％。

郭茂林曾任玉田里長多年，從村長一直當到里長，服務受里民肯定，今年不幸病逝後，其遺孀楊秀慧決定出來競選，繼續替丈夫為里民服務。

王清政曾任玉井鄉民代表，曾與郭茂林競選過里長，目前是立法委員郭國文玉井服務處主任，同樣熱心地方事務。吳建勳在地方上開店，有心為民服務，也是再度參選。

此次選舉也可說是郭國文與謝龍介政治影響力的另一角力賽。郭國文11日下午與台南市長夫人劉育菁、民進黨台南黨部主委黃先柱、前議員王峻潭等人，到玉井幫他服務處主任王清政沿路拜票。

15日國民黨副祕書長、台南市議員謝龍介也接著出馬，與農會理事長江明哲、前鄉長葉枝成、大台南青溪婦女協會理事長陳美香、玉井婦女會理事長王秀碧等地方人士，陪楊秀慧掃街拜票。

此次的選舉，地方人士原認為選情十分膠著，楊秀慧及王清政都有機會勝出。但從結果來看，楊秀慧還是有把原來的票給守住，郭國文立委選舉在玉井雖拿下不錯成績，但團隊還是得多在地方耕耘。

台南市玉井區玉田里長補選，前里長郭茂林遺孀楊秀慧（左）以823 票勝出，玉井區長陳新澈向楊秀慧道賀。（台南市玉井區公所提供／劉秀芬台南傳真）

(中時 )