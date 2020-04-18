陳芳語（Kimberley）近來幫閨蜜吳卓源（Julia）跨刀合唱新歌〈Better〉，意外惹出合約爭議！她日前指控遭前東家「理響音樂」發函抵制，讓她對吳卓源很抱歉，18日更亮出與理響音樂於去簽訂的協議書，再次強調自己是自由身。對此，理響音樂隨即發出聲明反擊，批陳芳語「扭曲事實」。

陳芳語今出示和理響樂樂簽訂的協議書，表示是在雙方律師同意的狀況下所簽訂的，具有法律效益，白紙黑字說明「終止原經紀合約」，因此「理響音樂」宣稱的所謂合約糾紛，在2019年10月28日後，已經不存在。陳芳語與「理響音樂」已沒有獨家經紀合約關係，但當日雙方共同協議認可調整為非獨經紀合約，意即若有不錯的工作機會，理響仍可以為陳芳語牽線、促成，並抽取談定的佣金，只不過已非當初的唯一經紀合作模式了。

她不滿理響仍持續發函給媒體及廠商，散佈自己仍為理響獨家藝人之不實謠言，造成她近半年來無法接工作之損失，希望就此公告給媒體及廠商自清。她也納悶如果按照協議書所述，理響理應當希望她有更多機會和曝光，兩造皆蒙福受利，今公開協議書後，也期盼理響停止不當行為，否則只好採取法律行動維護自身權益。

她也表示，自己並沒有違背協議書規範，在今年跨年後她得了重感冒，但理響安排的十幾場尾牙，她都有好好履行，另外代言相關的，只要在合約規範內，她都有配合履行，並不存在所謂「不遵守協議內容」。

對於陳芳語所言，理響音樂發布聲明表示，雙方簽署協議書時並沒有律師見證，不解她發文為何扭曲事實，雙方去年10月所簽署的協議書中，陳芳語已承諾履行未完成的代言合約，但協議書簽署後「本公司多次提出客戶需求，陳芳語方面卻敷衍回應或不做回復，甚至最後退出該代言工作討論群組。」

理響音樂也提出，陳芳語在社群媒體中發文「陳芳語解約合情合理」、「已於去年八月和平談話解約」、「在陳芳語完成交接工作之後，馬上翻臉不認人」等，均與事實不符。

針對陳芳語公布的協議書，理響音樂表示：「陳芳語公佈之協議書經後制遮蓋處即為前述之陳芳語需履行未完成的代言合約相關約定，也就是陳芳語沒有協助履行的部分。本公司在此呼籲陳芳語承諾完成前揭代言合約之工作，忠實履行合約，尊重客戶，完成代言人之責任。」

陳芳語出道8年來，二度爆出合約糾紛！她一出道就以〈愛你〉打響知名度，能歌擅舞的她，聲勢看漲之際，卻傳出有公主病，而和當時所屬的索尼音樂提前終止合作。後來她轉投陳建州（黑人）的公司，雙方合作僅短短一年就各走各的路。她2017年簽給理響音樂後，參加《創造101》節目再度翻紅，理響音樂不但大手筆投資她並幫她籌備專輯，三年內幫她接下5、6個廣告。

針對理響的聲明，陳芳語表示無奈，雙方簽署協議書雖律師未在場，但事先都是經過律師審約的過程，因此陳芳語方所說協議書經雙方律師同意，是事實。理響在玩文字遊戲，陳芳語在律師的建議下，決定不參與口水戰，今天公布協議書，足以證明自由身，她將一切法律追訴權交由律師處理。

陳芳語公開與理響音樂的協議書自清。（陳芳語提供）

陳芳語發聲明強調是自由身。（陳芳語提供）

(中時 )