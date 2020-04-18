裕隆納智捷這次決定不再夜長夢多！靠著基恩攻下全場最高26分，「印度姚明」布拉也拿24分、18籃板的驚人雙十數據，裕隆納智捷18日最後以100比85輕取桃園璞園，以3連勝之姿取得年度挑戰賽勝利，21日將跟台啤爭奪本季總冠軍。

裕隆一開賽就打出18比2猛烈攻勢，徹底展現想要趕緊結束年度挑戰賽的企圖心，儘管璞園馬上連進3顆三分球回應，卻還是擋不住裕隆攻勢，打完首節，裕隆27比13領先；來到次節使用單洋將時間，璞園總算有機會可以縮小差距。

首節都沒上場的施晉堯，次節表演火燙手感，前4次出手全進、獨拿9分，幫助璞園把落後差距一度縮小到個位數，再次展現兩隊只用單洋將時的璞園「優勢」，打完上半場，璞園追到40比47，就看接下來裕隆第3節如何續用雙洋將拉開。

布拉第3節續在籃下發威，也有效摧毀璞園內線防守，重新幫助裕隆擴大領先到兩位數，前3節打完，裕隆仍以73比63領先；來到末節，裕隆仍靠簡浩連進兩顆三分球，以及呂政儒最後2分44秒抄截後快攻灌籃，續以89比80領先。

接下來裕隆毫不客氣，馬上靠著簡浩單節第3顆三分球，以及呂政儒快攻上籃，再次打出7比2收尾攻勢，重新擴大領先優勢到14分，璞園也在最後1分12秒把愛德換下場，正式宣告提前放棄，裕隆的總冠軍賽門票終於順利到手。

總冠軍賽賽程也隨之公開，首戰21日開打，接下來場次分別在23、24、26、28與30日進行，台啤將帶1勝優勢，所以總冠軍賽最多只打6場，地點仍在晧宇國際亞洲區籃球訓練中心閉門進行。

(中時 )