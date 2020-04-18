混血兒娛樂2020年再添生力軍，合作兩位來自高雄、20歲出頭的新生代歌手水神與史蒂芬，兩人將在今年分進合擊陸續推出單曲、用限定組合方式推出首張合輯，首發單曲由水神打頭陣、推出新歌〈找罪獸〉17日正式數位上架，回憶起當下被簽入混血兒娛樂的心情？水神表示，有點沒辦法反應過來，覺得一切正在朝好的方向發展，只要穩穩的把事情做到自身能做的最好就好，「只覺得未來一定還有很多問題在等著我和史蒂芬，不過沒有問題就沒有成長」，音樂目標是自由創作，不被任何文化體制束縛，最重要的是能靠這些創作回饋給支持著他的人。

問及特別欣賞公司那組歌手？水神說BCW外表很酷、擅長R&B還有喜歡嘗試不同FLOW的特點，當時在TGMF三人中顯得特別亮眼所以欣賞；欣賞玖壹壹他們白手起家努力的精神，製作出一首首Hit Song，一路打拼後有了混血兒娛樂，雖然不是很清楚事情的經過，但他們努力不懈的精神很值得學習；至於私下跟玖壹壹的互動？他透露，跟健志、春風的互動比較多一點點，見面時也會給我們鼓勵，在公司裡會一起玩手遊，倒是跟洋蔥比較少互動，笑說：「但我特別能夠理解，畢竟製作人通常都較悶騷且自我，不太透露自己的想法，希望有機會也能跟洋蔥多聊聊。」

(中時 )