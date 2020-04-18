尬音樂旗下電音創作男團「Xunday」18日推出首發單曲出道，3位團員來自桃園，分別為團長秦天、西瓜、威威，該團成立3年，他們過去為了做音樂苦撐生活，曾遇上各式詭異大小場合演出，憶起有到了現場才發現舞台竟只是在地上的一塊布，也有過演出後廠商立即人間蒸發，完全拿不到唱酬的窘境，自嘲：「零收入男團。」

3人堅持夢想，終於被尬音樂簽約成為培訓藝人，他們直呼：「當下覺得不可思議，有一種美夢成真的感覺，但也表示我們要更努力地創作，才對得起公司、一直支持我們的粉絲。」

團長秦天曾為新生代男團CTO寫過歌，他們曾與跟陳零九、田亞霍等歌手合唱，對於出道，秦天直言：「先剷肉，體重86公斤希望能夠降到7字頭，酸民不關我的事，每個人都有言論自由，只想把精力花在喜歡我們的人身上。」西瓜自認減肥，希望可以瘦10公斤，「回到剛成軍55公斤的樣子，有點難因為半夜寫歌時肚子很容易餓。」

而新歌〈XD〉同時也是他們團名的縮寫符號，新歌用逗趣角度來描寫殭屍，代表著他們沒日沒夜的做音樂，就如同半夜行走的殭屍般，期望能用音樂嚇唬人，他們說：「最希望的就是Xunday的音樂能釋放大家的壓力，並感染快樂給大家。」

(中時 )