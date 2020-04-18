近來新冠肺炎疫情肆虐，海內外娛樂產業經濟低迷，方季惟近日推出新歌單曲〈祝福された時間～祝福的時光〉，提到現多為數位發行，因此唱片公司請工廠保守壓製1000張限量CD，沒想到單曲開賣首日，衝到博客來銷售排行榜第1名，全數售罄，已趕緊請工廠追貨加印趕製，預計下週重新上架。

方季惟聽聞好消息後，開心不已，表示原本真的只有打算出數位，結果先前辦生日會時，歌迷希望即使是只有1首歌也要有實體CD，在一天就賣完，讓她十分驚訝，「尤其在這個時候大家都不太消費，非常感動也非常謝謝歌迷這麼支持。」

近期受到疫情影響，她的工作幾乎暫緩，待在家防疫，經紀人表示，方季惟的生活很簡單，在家防疫的日子跟她原本的日常作息也沒有太多差別，她在家裡會做一些修行的功課、簡單運動瑜伽及追劇，並忙籌備將5月推出的新書。

她的新歌邀來金曲客語歌王羅文裕彈奏吉他純享版，曲風清新、放鬆。而她前幾年歷經照顧父母，淡出工作，到雙親的相繼離開人世，及心情的沉潛轉變，開始新的生活體會，不再悲痛憂傷，她盼帶給大家心靈上安慰、溫暖，因為她現在心裡已沒負擔。

(中時 )