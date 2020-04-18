海軍敦睦艦隊驚傳3人確診新冠肺炎，引發軒然大波，但究竟感染源來自哪裡依舊不明，對此前台大感染科醫師、知名部落客「林氏壁」對此表示「無法排除本土感染的可能性。

林氏壁在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」PO文表示，看完新聞資訊後，自己整理出3點看法。第一點是根據艦隊的航線記錄，3人於2月21日登艦，3月12~15日停靠帛琉，9日返台後又隔離6天，直到15日滿30天下船，早已超過新冠病毒潛伏期14天，推測應該是船上700人中有「無症狀感染者」傳給這3人。

第二則是病毒傳染源，林氏壁表示不管是在帛琉或是台灣本土感染，2月21日就已登船，時間太久，病毒恐已傳了好幾代，但由於感染者無症狀而被漏掉。林氏壁表示，帛琉檯面上是零確診，但無法排除可能性，自己傾向於3人應該還是在帛琉感染，畢竟從2月登船後，就算無症狀比例在高，到此時疫情應該早已炸開鍋，但實在無法完全排除無症狀可能性。

第三點則是染疫官兵是否有隱匿疫情？林氏壁指出3人都有嗅覺異常的病症出現，他認為這3人應該是沒有回報此症狀，否則有胸腔內科背景的醫官若得知，應該是不會放過。他擔心船上所謂的回報症狀恐怕只是單純量體溫而已。

林氏壁補充表示，他不認為官兵們有隱匿疫情，畢竟全球從3月中才出現嗅覺、味覺喪失現象，指揮中心更是在4月1日才正式列入通報定義，官兵們沒回報，恐怕是沒有接收到此訊息，不能怪他們。但林氏壁話鋒一轉，表示若官兵有通報嗅覺異常問題，那就代表是醫官的嚴重失職。

(中時電子報)