中信兄弟主場迎戰統一獅，雙方皆派出洋投，由米蘭達主投7局僅失2分，送出多達10次三振，統一獅此戰再吞11次三振，前5場合計吞63K，三振率高得嚇人。兄弟於3局下半攻下大局，4分奠定勝基，加上小將江坤宇生涯首轟助陣，最後以6比2拿下2連勝，統一獅則是4連敗。

3局上半獅隊二、三壘有人情況下，陳傑憲擊出游擊方向滾地球，兄弟野手選擇傳向本壘不過觸殺跑者不及，打者也趁機上壘，獅隊先馳得點。

下半局兄弟立刻反攻，江坤宇保送後，陳文杰敲出二壘安打將比數追平，隨後王威晨安打、吳東榮獲保送，滿壘情況下詹子賢擊出滾地球造成費爾本傳球失誤，兄弟攻下超前分，接著林智勝再補上安打，2分打點將分數擴大到4比1逆轉超前。

直到7局上半統一獅才靠林安可、陳鏞基連續2支二壘打追回1分，不過後繼無力，8局下半江坤宇又敲2分炮追分，為生涯首轟，最後兄弟以6比2奪勝。

兄弟先發投手米蘭達主投7局，僅被敲3支安打、失2分，送出多達10次三振，接手的吳俊偉1局無失分、送1次三振，李振昌關門也沒被敲任何安打，總計送出11次三振。此戰獅隊鄭鎧文、陳重羽都各包下3次三振。

統一獅去年單隊單季三振1007次寫下中職史上最慘紀錄，今年首戰對上兄弟單場吞18K寫下史上開季首戰最多K，接下來四場比賽分別遭15次、6次、13次、11次三振，累計5戰吞63K，平均每戰被三振超過12次，是獅隊得盡快想辦法解決的問題。

此外統一獅出局如風，此戰2小時49分鐘結束，是本季最快打完的比賽，也是首場3小時內的賽事。

(中時 )