新冠肺炎疫情蔓延升溫，疑似家暴案件也升高！依據新北市政府家防中心統計，新北市109年1至3月受理家庭暴力通報案件共計4914件，較去年同期成長10%；若單看109年3月受理案件有1801件，較去年3月1394件，則大幅成長近三成（29.2%）。

疫情緊繃之際，疑似家暴案件也跟著拉警報。新北市長侯友宜昨（17）日慰勉家防社工，提出「防疫也要防暴」作為，新北市家防中心主任許芝綺則分析，因應全民防疫，許多民眾困在家中，可能因相處時間增長、防疫觀念不同、工作經濟壓力等種種因素，讓家人容易發生衝突。

許芝綺說，例如有人對口罩的使用分配發生爭執，居家檢疫期間，發現孩子長時間使用3C產品，也可能導致親子衝突。另外有父母反對子女，在疫情期間出國旅遊等，也易讓家暴案件急遽升高，增加了保護性社工的工作負荷。

侯友宜關心家暴案件的遽升，體恤保護性社工的辛勞，特別準備了200份餐點，和社會局長張錦麗、板橋區長林耀長等人，前往新北市政府家防中心慰勉社工，希望家防中心提出因應之道，保障市民家庭的人身安全，同時肯定社工在防疫期間服務不間斷，提供受暴家庭全面及完善的服務。

社會局長張錦麗表示，已製作宣導短片，教導民眾在防疫期間如何紓解壓力，增強家人理性和平溝通，並將於下周起在新北市各有線電視台播放。而防疫期間為能提供更完善的保護性工作，家防中心協助經濟陷困的家暴家庭，申請新冠肺炎急難慰助金，適時補充家庭生活物資，留意家庭壓力來源，並協助進行情緒疏導，若不幸受暴，市府將安排安全的庇護處所。

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(中時電子報)