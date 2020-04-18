墾丁大街在清明連假湧入大量人潮，中央流行疫情指揮中心發出國家級警報，連假後墾丁人氣慘跌，觀光產業被打趴在地，住房率跌至2成。縣府及警方連2個周末在墾丁大街實施封街及人流管制，不過大街幾已成空城，業者質疑人潮如此寂寥何需再管制？

墾丁大街繼上周末實施封街及人流管制措施後，本周末繼續施行，將「墾丁大街將視同大型室內場所」，屏東縣政府各局處、保七總隊第八大隊、公路總局、墾管處等單位出動，進行人車分流、量測體溫、酒精消毒、佩戴口罩、宣傳保持社交距離等。

不過接連2周末墾丁大街人潮都少得可憐，攤商苦笑說「警察和宣導人員都快比遊客多了！」「人都少成這樣了，還管制什麼？做什麼人車分流？是在做心酸的嗎？」

王姓攤商大嘆，「1個晚上只賣200元，要怎麼活下去？」很多攤商乾脆都停業或撤離，留下來的攤商也在「垂死掙扎」，他考慮另移他處，但疫情尚未結束，實在也沒地方可去。

墾丁商圈發展會協總幹事蔡正榮說，墾丁業者一定會配合政府防疫政策，但政府也該為百姓的經濟著想。租金、人事、原物料都是成本，大家都在苦撐，都在吃老本，恐怕等不到政府的振興方案或補助就全部倒了，希望政府腳步能快些，否則大家只能吃土。

一家飯店主管表示，墾丁現在已進入史無前例的「觀光黑暗期」，星級飯店的住房率都跌到2成以下，民宿更慘，大概1成左右。接下來的五一連假，原本有7成訂房率，但自從清明連假之後一直退訂，目前約剩4成。業者即使有優惠也不敢促銷，怕引發眾怒，有苦難言。

(中時 )