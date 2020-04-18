陸委會擬依《兩岸人民關係條例》，開罰任職大陸東方衛視的記者張經義，行政院長蘇貞昌今上午受訪表示，該規定是前總統馬英九政府所修訂，立刻遭到馬英九辦公室反駁，稱是時任陸委會主委的蔡英文總統訂下的規定。對此，行政院發言人Kolas Yotaka表示，蘇院長對於誤稱兩岸人民關係條例33條是馬前總統執政時期訂定，造成各界誤會，向社會大眾及馬前總統致歉。

Kolas指出，蘇院長主要是想表達，兩岸人民關係條第33條，規定台灣人民不得擔任中國黨務、軍事、行政或政治性機關職務，此條文為民進黨執政時期訂定，其後歷經國民黨執政也一字未改，顯見馬前總統也認同該法律，無所謂「擴大解釋」、「針對特定個人」之說。

Kolas說，日前張經義事件引起社會關注，且我國人擔任中國共產黨黨新聞媒體正式記者職務者，十分罕見。因此為保護國家安全，政府態度不會改變，已延續一貫政策依法辦理

(中時 )