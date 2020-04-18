由於新冠疫情衝擊全球消費與投資力道，各國政府為阻經濟成長「斷崖式」下墜，莫不用盡全力，將全球債務遽增，中央銀行示警，若未來再遇逆風，各國政府再推激勵政策空間恐受限，疲弱的經濟成長恐成為新常態！

根據中央銀行「新冠肺炎疫情後，對我國國際經貿環境的影響與展望」的報告中指出，在低利率及寬鬆貨幣環境下，2019年第4季全球債務相對GDP比率逾322％，已上升至歷史新高位置，家庭、政府與企業部門之債務均大幅成長。自此波疫情爆發以來，為維護金融體系穩定、支持經濟成長，各國政付更推出大規模財政和貨幣激勵措施，預期全球債務將遽增，除將進一步推升金融脆弱性外，若未來經濟再度面臨逆風，各國政府進一步推行激勵政策之空間更加受限。

央行在報告中進一步指出，相較於本年初，如今全球經濟面臨更明顯的下行風險，除因疫情發展仍具極高的不確定性外，原本尚存的美中貿易紛爭、地緣政治衝突等事件，或將受疫情發展影響而更加難解，相關的政經不確定性延宕，進而抑制全球經濟成長力道，恐讓更疲弱的經濟成長成為新常態。

此外，新冠疫情後國際經貿將出現大轉變。央行認為，主要改變有：一、全球供應鏈與全球化發生實質改變─新冠疫情暴露全球供應鏈過於依賴中國大陸的脆弱性，企業將加速自中國大陸移出，如日本政府擬編列預算協助供應鏈移動。二、各國政府記取重要物資短缺之經驗以及考量供應鏈斷鏈風險，未來將引導國安相關產業鏈在母國擴大布局。

央行在報告中也指出，新冠疫情後可能產生一定規模的反全球化現象─主要源於疫前的貿易緊張情勢與目前疫情的影響。另一方面，若各國政府因疫情紓困而持有大型公司股份或介入其營運管理，導致某些企業國有化，在全球保護主義現象的攀升情況下，恐加劇反全球化態勢，此均不利國際貿易分工的經濟效率。

(工商 )