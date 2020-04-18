前衛生署長楊志良近日受訪時丟出驚人觀點，認為新冠肺炎恐造成全球10億人感染，而台灣因目前國內確診數較少，國人體內較缺乏抗體，未來發展恐不樂觀。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，這確實是個隱憂。

楊志良日前接受廣播節目採訪時，直言目前全世界新冠肺炎感染數200萬人，只是「小case」；而對於台灣近日創下連續「零確診」紀錄卻警告「台灣未來發展不樂觀」，原因歸咎於台灣人染新冠肺炎人數很低，體內多缺乏抗體，在疫苗還沒有研發出來前，仍處在容易被傳播的風險之中。

對此，陳時中今（18日）在疫情記者會上坦言，目前新型冠狀病毒在台灣流竄率低、個案數少，「未來的確存在隱憂」。不過陳時中也指出，還不致於去期待台灣透過讓感染人數增多的方式，來增加國人體內抗體。

陳時中表示，現在要做好的是，思考台灣在未來疫情恢復期時該怎麼做。這必需要和專家們不斷溝通，討論如何進行篩檢，才能維持社會秩序，做好後期的疫情防堵。同時希望將來疫苗進展能夠快速被引用，幫助國人免疫力變強。

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(中時電子報)

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