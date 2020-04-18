高雄市長韓國瑜面臨罷免，有觀察家認為，他採取拉高挺韓、罷韓兩造對立，此舉可望東山再起，劍指2024總統大選。自由作家洛杉基更指出，無論罷免成功或失敗，對韓國瑜都是好事，因為進可攻退可守。

洛杉基在臉書貼文表示，無論罷免成功或失敗，對韓國瑜都是好事，進可攻退可守。罷免失敗了，韓國瑜繼續在高雄執政，若做出好成績，未來民進黨要「光復高雄」恐怕就會難上加難。萬一罷免成功了，韓國瑜可揮軍北上進入黨中央，為2024年大選提前做準備。韓國瑜以遭受民進黨政治迫害身分，更能得到民眾同情，對2024大選有加分作用。

洛杉基指出，若罷免成功了，重選之後的高雄市長，必然被民眾放大檢視，是否會做得比韓國瑜好？若不好，那麼2022地方選舉，高雄可能有機會再落入國民黨手裡。

洛杉基接著指出，2022蔣萬安拿下台北市長，機會很大；其他三都或許也會藍多於綠，那麼2024國民黨重返執政，機會會比2020高許多。

網友說：「禍福相倚，就全局而言，此消彼長，人民總有機會做最好的選擇，只是辛苦了韓國瑜。」、「不菅韓國瑜做何決定，我們庶民不會離開。」

不過也有人坦言：「恕我直言，韓國瑜今後都沒法選上了，他現在是落跑代名詞怎麼選？」洛杉基回說：「台灣選民十分健忘，再過4年，又是新的一番光景。」

(中時電子報)