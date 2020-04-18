柯朋宇上月赴日拍攝公視、NHK合製戲劇《路～台灣EXPRESS～》，回台後居家檢疫14天，為保險起見自行多1週、至10日才正式出關，期間不少好友送洋芋片、泡麵等零食，還有人特地外送滷肉飯給他進補，滿堆食物讓柯朋宇直呼超怕變胖，居家檢疫期間每天狂看健身影片運動，出關後瘦3公斤讓友人超驚訝。他透露以前腸胃吸收功能差，高中時期只有50多公斤，臉頰凹陷加上鼻子過敏引發黑眼圈，不少同學開玩笑以為他吸毒，連教官都誤認還找他問話，如今透過藥物調整，近2年身體恢復健康狀態。

回憶2017年簽約日本公司前，柯朋宇透露當時對演藝事業發展壓力大，經紀人呂孟娟鼓勵他到日本充電放假，公司也讓他赴日休息兩個月，柯朋宇說「那是我第一次出國，就在日本住了兩個月」。不過當時日文程度粗淺，他鬧出不少笑話，像是有次到居酒屋點餐，比手畫腳亂點菜，竟送上肝臟、心臟、雞屁股等串燒，柯朋宇苦笑說「我不吃內臟，不吃完又怕對老闆不好意思」，硬著頭皮嗑完內臟大餐。

柯朋宇上月赴日拍戲，搭機全程戴護目鏡、口罩。（杉朋娛樂提供）

柯朋宇日文名為「Tomo」，近2年苦練日文雖有進步，仍不時會用錯詞，但日本相當注重輩份禮儀，拍攝《路～台灣EXPRESS～》時常常跟導演松浦善之助「亂講話」，導演偶爾會虧他「沒關係，只有你敢跟我這樣講」，但導演私下相當關照，有機會也多給特寫鏡頭，聽到柯朋宇苦練日文是用自言自語方式，導演還憂心問「Tomo確定不是生病？這樣下去真好嗎」，讓柯相當感動。

柯朋宇上月赴日拍戲口罩不離身。（杉朋娛樂提供）

新冠肺炎疫情肆虐全球，柯朋宇回憶赴日前家人十分擔心，媽媽更是照三餐關心，朋友也送護目鏡讓他自保，公司也備妥酒精、口罩讓他隨身攜帶，他說「謝謝公司和親友幫我準備，到日本真的買不到口罩，連衛生紙都被搶光」。他觀察疫情初期日本電車上依舊有人沒戴口罩，可能是因文化差異，他表示據日籍友人轉述「在日本感冒或生病才會戴口罩，老一輩日本人甚至不敢給戴口罩服務生服務，原因是沒看到對方臉如何信任」，也讓他深感文化衝擊。

柯朋宇上月赴日拍攝公視、NHK合製戲劇《路～台灣EXPRESS～》，和導演松浦善之助逗趣互動。（杉朋娛樂提供）

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