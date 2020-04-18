中央氣象局表示，今晚明(19)晨除了東半部地區仍應注意海面移入的對流，宜花東地區有可能有陣雨之外，清晨南部地區也有些降雨機率，明天白天氣溫偏高，降雨集中在東半部地區，然而午後北部地區及中南部山區也有零星雷陣雨可能出現，出門還需留意。

氣象局預報員王品翔表示，明天氣溫和今天類似，但需要留意午後天氣，北部平地有降雨機率，東半部白天高溫約28-29度外，西半部依然可達30度以上，提醒民眾留意。

王品翔指出，明天巴士海峽海面水氣會被東南風帶上來，午後各地山區有雷雨機率，尤其東半部、南部山區及恆春半島，其他地區多雲到晴，提醒這些地區民眾要特別留意天氣變化。

另外周一(20)有微弱鋒面影響北部海面，東半部有局部短陣雨，受鋒面前暖區影響，北台灣及中南部山區也有局部短陣雷雨，周二(21)另一個鋒面通過，東北季風增強，北部天氣轉涼水氣增多，下雨區域為中部以北及東半部，其他地區為多雲。

(中時 )