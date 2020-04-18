現在許多藝人工作機會因疫情銳減，接二連三化身網紅開直播或拍影片跟粉絲互動。近期女歌手楊丞琳推出首支個人Vlog，分享自己的一日生活，意外曝光她的簡約風小豪宅，內部擺設宛如樣品屋精緻。

升格人妻後的楊丞琳一樣閒不下來，近日除了擔任選秀節目導師外，也加入網紅行列拍起Vlog，影片一開始看到她剛起床頭髮凌亂的模樣，連素顏都大方露出，接著在家中敷臉、運動被看光也不害羞，還自曝已經5天沒洗頭；後來還出門去媽媽家吃飯、和愛犬玩還有運動等活動，最後到就寢才結束她的一天。

影片中不僅看到楊丞琳一整天的活動外，也意外曝光她的時尚小豪宅，木質地板、冷色調的家具和各種高科技家電，屋內乾淨整齊到宛如走進一間樣品屋；粉絲們看到偶像大方分享自己的一天，驚喜直呼「何德何能有生之年看到丞琳的一天」、「為什麽我起床後做一樣的事，我做起來就沒這麽美」、「希望丞琳可以兼職YouTuber」。

(中時電子報)