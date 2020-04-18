台南市許先生一家人，首次賞螢就選擇到梅嶺，許太太說，網路報名方式很方便。（劉秀芬攝）

台南市楠西區區長李鴻裕（左一）與當地里長及玉井分局員警、台南市觀旅局員工宣導防疫措施。（劉秀芬攝）

台南楠西梅嶺賞螢季開辦以來，因為了防範新冠肺炎群聚感染，首度採實名制登記報名及分時、分流上山的管制措施，18日星期六是實施首日，下午4點多已陸續有民眾前往報到，與往年開幕日動輒3、4000多人擠著上山情況相較，伍龍步道前廣場遊客稀稀落落，偶有排隊也都相當配合防疫措施。

今年配合中央防疫措施，台南市政府取消開幕及接駁車等會造成群聚的活動，並首次針對主要的賞螢區「伍龍步道」啟動「梅嶺風景區管制措施」，4月18日至5月3日為期3周之6天周休假日，前往賞螢的民眾都必須事前上網報名。

18日管制措施實施首日，二梯次各500個名額已於17日預訂額滿，下午4點左右民眾陸續開始報到後，現場也透過黃偉哲市長的廣播不斷地宣導賞螢的防疫措施，提醒登記賞螢的民眾須戴口罩方能入場。

賞螢遊客排隊等候報到。（劉秀芬攝）

台南市楠西區區長李鴻裕及台南市警察局玉井分局員警也到現場宣導防疫措施，請遊客保持安全距離。參加民眾也配合量體溫、噴酒精，排隊辦理報到，還有遊客說，不用像以前人擠人，可以悠閒賞螢也不錯。

從台南市區前往賞螢的許先生一家人，首次賞螢就選擇到梅嶺，許太太說，兩天前才上去報名，那時名額還很多，網路報名方式很方便。主辦單位現場還準備了小肥皂，讓遊客下山後可以洗手消毒。

由於今年取消接駁車，由於梅嶺山路狹小崎嶇，惟恐交通打結，台南市警察局玉井分局大陣仗派出31人維持交通秩序，除在各重要路口指引，各停車場疏導，也派出機動巡邏組沿路疏導管制，今日交通算非常順暢。

台南市長黃偉哲的分身在現場宣導防疫措施。（劉秀芬攝）

楠西區公所也提醒民眾，上山賞螢除了落實自主健康管理的防疫工作外，為保障民眾夜間行走安全，晚間7點以後不建議入山。

伍龍步道賞螢管制期間為5月3日前的六、日實施，目前4／19、4／25-26、5／2-3這5天，共計10個時段，皆尚有名額，有興趣的民眾記得要先上網預約。已報名卻無法到場民眾，也請記得上網取消，以方便其他民眾報名。

(中時 )