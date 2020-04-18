日本奈良縣的「奈良公園」是台灣遊客赴關西地區的必去景點之一，在奈良公園被鹿偷襲、咬走手上準備餵食的食物是許多人的共同回憶。據去年統計，奈良公園一帶的鹿共有1388頭，為歷年之最。

日媒《每日新聞》報導，日前JR奈良車站周邊三条町約有10頭鹿出現住宅區，啃食民家門口的盆栽，突然出沒驚嚇民眾，被疑是因近來新冠疫情遊客狂減，鹿太餓而上街覓食，奈良公園對此澄清「無此事」。

（觀看圖片：https://mainichi.jp/articles/20200415/ddl/k29/040/413000c）

#鹿せんべい をくれる観光客が減って、鹿たちがお腹を空かせているのでは？と多くの皆様にご心配いただき、ありがとうございます鹿せんべいはおやつで主食ではありません鹿たちは主食である #奈良公園 の草や木の実を食べて元気です#ご安心ください#奈良のシカ#奈良 pic.twitter.com/fPwuu8e1sv

— 奈良市観光情報 (@nara_c_kanko_jp) March 18, 2020

奈良公園澄清：鹿吃草吃得很飽

另有傳聞因觀光客激減，作為餵食品的「鹿仙貝」乏人問津，沒被餵食的鹿近來頻往市中心住宅區與繁華街覓食，並漸有凶暴化傾向。」對此奈良公園與相關保護團體數周來持續發文澄清，表示「鹿的生活一如往常，在公園吃草與落葉，鹿仙貝對他們來說只是零嘴、並非主食，並無謠傳中『飢餓而兇暴』的情形。」

一名學生時期曾在某大寺打工的當地記者表示，在奈良未有如近年般觀光盛況之前，每到淡季人煙比現在甚至更少，反因後來遊客太多，鹿沒有好好休息的機會，像現在能夠靜靜地曬太陽。另外，奈良市府也在SNS上貼出鹿吃草和休憩的影音畫面，籲請大家安心。

（觀看圖片：https://twitter.com/nara_aigokai/status/1245646035302547458/photo/3）

(中時 )