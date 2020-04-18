香港多名民主派被捕 民進黨：港府莫一錯再錯 21:112020/04/18 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港多名民主派被捕，民進黨：港府莫一錯再錯。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對香港有多名民主派人士遭到拘捕，民進黨發言人薛呈懿表示，民進黨表達高度關切，並會持續關注。呼籲香港政府應該正視人民的訴求，莫要一錯再錯，與民為敵。 薛呈懿強調，香港的反送中運動是國際高度關注的議題，現在全球正全力防疫的同時，香港警方趁亂的突襲式拘捕，讓人感到難以接受。 (中時 ) #香港 #民進黨 #拘捕 #反送中 #民主派 #薛呈懿 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠趁疫正名台灣 他：呃..... 11:142020/04/16 政治 民調黑馬陳時中喊沒要選 吳姓名嘴揭民進黨布局 00:202020/04/17 政治 煽動敵對 恐致災難性後果 04:102020/04/17 政治要聞 短評／民進黨割稻尾 04:102020/04/17 時論廣場 民進黨彰縣黨部主委改選 許廣東今登記泛新系挺 12:062020/04/17 政治 薛凌參選北市黨部主委 發展地方組織做好贏回北市準備 12:072020/04/17 政治 民進黨地方黨部主委登記截止 高雄市則定下週開始 19:042020/04/17 政治 民進黨縣市黨部主委選舉 桃竹苗戰將多 20:182020/04/17 政治 民進黨高屏東澎黨部主委選舉 高雄最聚焦 20:402020/04/17 政治 民進黨北基宜花黨部主委選舉 新北僅何博文登記 20:502020/04/17 政治 政治熱門新聞 敦睦艦隊3人中鏢破口找到了！李正皓驚爆3個時間點 - 政治 政黨最新民調出爐！網看完驚嘆10字... - 政治 贊成罷韓嗎？高雄年輕人吐真心話出乎意料 - 政治 帛琉0確診為何敦睦艦隊3人仍染疫 陳時中答案令人嚇呆 - 政治 韓國瑜守不住高雄嗎？她給3救命錦囊：穩了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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