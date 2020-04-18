針對香港有多名民主派人士遭到拘捕，民進黨發言人薛呈懿表示，民進黨表達高度關切，並會持續關注。呼籲香港政府應該正視人民的訴求，莫要一錯再錯，與民為敵。

薛呈懿強調，香港的反送中運動是國際高度關注的議題，現在全球正全力防疫的同時，香港警方趁亂的突襲式拘捕，讓人感到難以接受。

(中時 )