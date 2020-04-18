英國一項研究指出，如果美國提早兩周封城，目前90％的死亡病例或可避免。而美國17日公布的一項研究，美國紐約市部分醫院的住院確診病人中，平均每3人就有1人需要使用呼吸器，比率比中國大陸高出10倍以上。

倫敦衛生與熱帶醫學院和倫敦帝國學院的學者表示，他們根據白宮的傳染病模型進行研究，認為如果華府在國內出現11人死亡之前兩周，就下令封城，將可避免9成死亡病例。即使是只提早一周實施隔離令，也可避免60％的死亡病例。但專家指出，有關措施受制於多項因素，所以不認為華府當時做法錯誤。

另外，美國威爾康奈爾醫學院的戈雅（Parag Goyal）博士的研究則顯示，與大陸相比，美國的醫院主要收治重症確診者，導致病患使用呼吸器的比率較高。然而接受調查的病患中，有36％為肥胖人士，他們更容易出現呼吸困難症狀，需要呼吸器的機率較高。報告已刊於《新英格蘭醫學期刊》。

(中時 )