法醫高大成。(本報系資料照)

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，日前親口證實案379例為台北某知名酒店女公關，該案一夕由生活單純的30多歲的家庭主婦變成高檔酒店紅牌，戲劇化過程引發輿論熱議。幸好天佑台灣，確診女公關所接觸的人，採檢後全部陰性。早前法醫高大成，也在節目中透露酒店小姐為何寧願隱蔽病情，也要接客的背後原因。

法醫高大成日前在《驚爆新聞線》透露在政府證實酒店女公關確診前，在2月中就有聽到一些風聲，例如他曾在2月中去台中酒店，本來要叫一個小姐進來，結果現場就有一位兄弟大哥勸阻：「這個不要叫，現在她有事情的樣子，暫時不要叫她。」當時高大成還不知道這是什麼意思，後來才知道小姐疑似感染新冠病毒，有發燒咳嗽症狀。

不過高大成也透露，因為台商出手大方又慷慨，導致這些小姐寧願隱蔽病情，寧願吃個退燒藥，也要去接客，「因為年輕大概會產生呼吸困難的症狀也很少見，這些台商又帶回來給她，她再帶給我們一般的酒客。」

高大成也透露為何黑道兄弟能「超前部署」的原因，「可是她們也知道，兄弟大哥不好惹，所以她們會先告訴他們說，我有一點咳嗽有發燒，不知道有沒有感染到，這兄弟大哥就知道說這樣不要叫妳，若要去也會叫比較安全的小姐。」

(中時電子報)