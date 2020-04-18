隨著日本的新冠肺炎確診個案破萬，該國緊急醫療系統也開始瀕臨崩潰，拒絕收治病人的醫院遽增。截至上周六（11日）止，本月已累積多達830名病人被5間以上醫院拒收的個案，東京1名發燒及呼吸困難症狀的男性病患更遭到80間醫院拒收，另名發燒男子亦被40間診所拒收。

東京消防廳表示，去年3月，只有700名病人被超過5間醫院拒收，或救護車需費時20分鐘以上才能找到願意接收病人的醫院，今年同期已增至931人。當局指，個案激增主因是一旦接收確診患者，相關人員就必須全數隔離，到檢測結果出爐為止，醫護人員短缺的狀況也因此會更加嚴重。

日本急症醫學協會（JAAM）及日本臨床急症醫學協會（JSEM）發表緊急聯合聲明警告，愈來愈多醫院急診室拒收確診、中風、心臟病及外傷病人，顯示急診醫療系統已開始崩潰。

日本醫療系統過去都以保障完善及收費合理著稱，但這次疫情暴露其潛在弱點，除醫院床位、醫護人員及防護裝備不足，加護病房亦嚴重不足，平均每10萬人只有5間。日本重症監護醫學會指出，這個數量不及義大利一半，預計很快就會會面臨致命考驗。

(中時 )