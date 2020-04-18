上海東方衛視記者張經義日前於白宮記者會，對美國總統川普表示，他是來自台灣。對此，陸委會16日表示，張經義具有台灣地區人民身份，他擔任上海東方衛視駐白宮記者兼上海廣播電視台北美新聞中心主編，由於上海東方衛視是陸方黨務及政務系統直屬的事業單位，張先生已涉及違反兩岸條例第三十三條第二項國人不得擔任中國大陸黨政軍或團體相關的職務或為其成員等相關的規範，陸委會將會同相關主管機關盡速依法查處。罰則是罰鍰。

川普鐵粉、美國保守派非營利組織創辦人Turning Point USA柯克（Charlie Kirk）在推特上表示，「為何共產黨的特務能夠進入白宮簡報室？這名記者對總統說謊，表示他來自台灣，但他實際上替上海媒體工作，是中共一個宣傳機構分枝」，並聲稱若他在今日俄羅斯（RT）的話，要立刻逮捕，或將他驅逐出境。

川普在他個人推特上轉貼這則貼文，並留言表示「立刻踢了他！」。

而張經義18日晚間在臉書以視訊影片親自回應：「問心無愧，公道自在人心」。張經義全文如下：

大家好，我是張經義，

首先我要感謝許許多多關心我的人們，甘蝦（感謝）

其實再過幾天

我跑白宮新聞也要滿10年

這將近10年時間

我一直很努力專攻白宮新聞

也因此成為白宮記者團裡第一個中文媒體成員

因此各方都知道我是Shanghai Media Group記者

從在政治大學求學

還有到沙烏地和美國留學

這十幾年來

我一直十分努力要實現我的國際新聞夢

這十幾年來

我就是一名記者

從來沒有改變

我是一名專攻白宮新聞的記者

也是一名專攻國際新聞的記者

甚至有幾次去美國槍擊案、爆炸案、暴動現場

用我自己的生命去前線喚回第一手的新聞

作為一名記者

我問心無愧

公道自在人心

謝謝

(中時電子報)