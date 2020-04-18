中央流行疫情指揮中心今（28）日公布，今日國內新增3名確診案例，2人為實習生、1人為軍人，均為20多歲男性，1例在高雄，1例在台中，1例在桃園，都是境外移入。3艘軍艦700多人仍在疫調中，將安排下午5點入住集中檢疫所，今晚漏夜採檢，結果預計明日出爐。

海軍敦睦艦隊染疫軍艦計有337人，3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船，3人今確診新冠肺炎，分別是案396、397及398。

案396在4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報；案397在4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4月17日就醫並採檢通報。兩人是同寢室室友，均於今日確診；

案398為一名軍人，4月13日開始有嗅味覺異常，4月17日自行前往醫院急診就醫後採檢通報，今日確診型冠肺炎。

而PTT有網友代一位自稱是磐石公主號的旅客發文，每天早中晚都有量體溫，但戴口罩也只是柔性勸導，只有集合的時候有在戴，其他時間根本沒看到有人在戴。

(中時電子報)