軍方官員說，敦睦艦隊700名官兵現緊急召回檢疫，並在營區隔離，據了解，隔離的官兵中，最高階級是敦睦訓練支隊支隊長陳道輝少將。

軍方官員強調，海軍戰力不會受到影響，因為這3艘敦睦軍艦靠港後，本就排定靠港整補；軍方官員說，海軍軍艦執行台海巡弋任務，一切正常，沒有戰力間隙。

109年敦睦遠航訓練支隊，依慣例是由3艘軍艦組成，包括磐石號油彈補給艦，拉法葉級飛彈巡防艦康定艦與成功級飛彈巡防艦岳飛艦各1艘，訓練支隊支隊長是由陳道輝少將擔任。

軍方官員說，敦睦艦隊出發前，所有官兵都有開醫院健康証明，並事先撥配31萬片口罩，航程僅停帛琉一個地方，除此之外，沒有停靠任何一個秘密港口，沒想要還是有官兵染疫。軍方官員私下研判，應還是官兵在帛琉下船時染疫，但真正原因仍待疫情指揮中心疫調才知。敦睦艦隊以往停靠沒有邦交國家，都屬機密，不會宣布，今年因疫情，只停帛琉，其他港口均未停靠，所以提前6天返台。

至於外界質疑軍方是否有隱瞞，軍方官員說，有位官兵在船上不舒服，但他自行服藥，完全沒有跟任何人說，所以沒有人知道這件事，並非有人刻意隱瞞。不過，軍方官員說，不排除要求海軍督察單位，進行相關調查。

(中時 )