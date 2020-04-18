受新冠肺炎肆虐導致全球能源消費銳減，加上沙烏地阿拉伯與俄羅斯為爭奪市占、大舉向市場傾銷石油，北美石油生產商在苦無買家下被迫關閉油井。

面臨取消的訂單不斷增加，美國石油業者Texland Petroleum最近決定關閉旗下1,211口油井，為5月的停產行動預做準備。

位於德州、每日產能為7千桶的Texland總裁魏克思（Jim Wilkes）表示，他們過去從未做過這樣決定。自1973年來曾多次度過石油危機的該公司表示，「即使價格很低，我們總有辦法賣出石油。」

但如Texland卻撐不下去了！由於開採的石油找不到任何買家，導致關閉油井已成為它惟一的選擇。該公司目前除了把該決定告知主管機關，還向美國中小企業局的薪資保護計劃（Paycheck Protection Program）申請貸款，以確保73名員工不被裁員。

從西德州西部沙漠到加拿大西部荒野，這些地區以往是北美的石油開採的心臟地帶。如今卻因新冠肺炎影響，導致全球能源需求大幅下滑，此時又遭遇沙俄為搶奪市場相繼增產，導致北美石油開採業者陷入存亡關頭。

(工商 )